«Зритель поверил»: актер Воловенко ответил на слухи о романе с Климовой

Фото: instagram/klimovagram

Актер Евгений Воловенко опроверг слухи о романе с коллегой Екатериной Климовой. По его словам, актеров связывают только профессиональные отношения.

Воловенко и Климова снялись в сериале «По законам военного времени». Он отметил, что поклонники сопереживают героям картины и поэтому приписали актерам роман.

— Наши отношения абсолютно профессиональные, строятся на взаимном уважении и порядочности к реальным партнерам. Просто любовь, которую мы сыграли, выглядела так реалистично, что зритель поверил, — цитирует Воловенко «СтарХит».

Он подчеркнул, что супруга не ревновала его к партнерше, так как сама работает актрисой и хорошо понимает все особенности взаимоотношений на съемочной площадке.

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