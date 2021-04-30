«Девушка с обложки»: Климова восхитила поклонников смелым образом

Фото: instagram.com/klimovagram

Актриса Екатерина Климова восхитила поклонников своим смелым образом.

Звезда выложила в свой Instagram-аккаунт видео с ковровой дорожки, где предстала перед зрителями в высоких ботфортах и короткой бежевой юбке, которые выгодно подчеркнули утонченную фигуру актрисы.

Подписчики порадовали Климову своими комментариями под постом, осыпав ее комплиментами.

«Как всегда утонченная, элегантная, обворожительно прекрасная»; «Девушка с обложки! Красивая и стильная, любуемся вами!»; «Катюша лучше всех!» — написали поклонники звезды.

Ранее Екатерина Климова показала, как проводит вечер с детьми.

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