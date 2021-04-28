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«О чем со мной говорить, кроме детей?»: Екатерина Климова пошутила о своем материнстве
Фото: instagram.com/klimovagram

«О чем со мной говорить, кроме детей?»: Екатерина Климова пошутила о своем материнстве

Евгения Владимирова

Звезды

Российская актриса Екатерина Климова призналась, что иногда дети — это единственное, о чем с ней можно поговорить. Звезда воспитывает четверых детей от трех браков, все свободное время она посвящает им.

В частности, с Московского кинофестиваля Климова тоже поспешила уйти пораньше.

— Я успела только показаться на красной ковровой дорожке. У меня же дети, я убежала к ним. Но обещаю, что посмотрю несколько фильмов в рамках фестиваля, — объяснила актриса корреспонденту издания Starhit.

Позже в эфире программы «Вечерний Ургант» многодетная мама рассказала о том, что старается как можно больше участвовать в жизни детей. Она даже начала разбираться в молодежном сленге, чтобы лучше понимать разговоры младшего поколения.

— О чем со мной еще говорить, кроме детей? — пошутила Екатерина в эфире передачи.

Ранее актриса показала, как проводит вечер с детьми.

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