«Само совершенство!»: вечерний образ Екатерины Климовой восхитил фанатов

Фото: instagram.com/klimovagram

Актриса Екатерина Климова показала подписчикам на своей странице в соцсети Instagram вечерний образ, в котром пришла на шоу «Вечерний Ургант» на Первый канал. Знаменитость предстала в студии в черном платье-футляре с тонким поясом, который подчеркнул ее талию. Босоножки на шпильке визуально сделали ее ноги еще стройнее и длиннее. Артистка собрала волосы в пучок и сделала неброский макияж.

Климова в программе рассказала о новом сезоне детектива «По законам военного времени».

— Самая красивая женщина и актриса, — подписала видео с шоу звезда.

Поклонники восхитились красотой артистки. Многие отметили, что она не меняется с годами.

«Красивая женщина всегда улыбается и радует всех!»; «Не устану повторять, какая вы шикарная женщина»; «Катя, вы само совершенство! Вы женщина! Вы мама!»;«Мама четверых с талией березы», — оставили комментарии фолловеры.

Ранее Екатерина Климова показала, как проводит вечер с детьми.

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