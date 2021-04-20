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«Шикарная семья»: Екатерина Климова показала, как проводит вечер с детьми
Фото: instagram.com/klimovagram

«Шикарная семья»: Екатерина Климова показала, как проводит вечер с детьми

Юлия Курганова

Звезды

Актриса Екатерина Климова устроила домашние посиделки со своими детьми. Для полной компании не хватало только старшей дочери артистки. Знаменитость наблюдала за наследниками, которые играли с ней в шахматы. Младшая дочка Изабелла болела за свою маму.

Климова на своей странице в соцсети Instagram опубликовала видео семейного вечера.

— Все серьезно, — коротко подписала пост актриса.

Поклонники были восхищены семейной идиллией. Многие отметили, что дети сильно подросли.

«Самый главный болельщик — такое солнышко»; «Красивая какая»; «Шикарная семья, глаз не отведешь»; «Я просто любуюсь вами! Какая мамочка молодая, красивая и счастливая», — прокомментировали видео пользователи.

Напомним, что Екатерина Климова воспитывает сыновей Матвея и Корнея от экс-мужа, актера Игоря Петренко, а также дочку Изабеллу от Гелы Месхи, с которым развелась в 2019 году. У актрисы есть старшая дочь Елизавета, рожденная в первом браке с ювелиром Ильей Хорошиловым.

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