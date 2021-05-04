Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Синоптики предупредили москвичей о небольшом дожде 4 мая
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Синоптики предупредили москвичей о небольшом дожде 4 мая

Кирилл Николаев

Город

Во вторник, 4 мая, в Москве ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Об этом сообщили на портале «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 7-9 градусов, а по Московской области — плюс 5-10 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7–12 метров в секунду, местами с порывами до 22 метров в секунду.

Атмосферное давление к середине дня составит 736 миллиметров ртутного столба. Синоптики предупредили, что погодные условия могут негативно влиять на состояние метеозависимых людей с заболеваниями суставов, органов дыхания, сердечно-сосудистой и эндокринной патологией, особенно при сопутствующих симптомах хронической кислородной недостаточности.

Читайте также: Синоптик назвала самый дождливый день на этой неделе в Москве

погода в Москведождьмай
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Евгений Онегин был святым

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Все мнения
О проекте