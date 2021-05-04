Синоптики предупредили москвичей о небольшом дожде 4 мая

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Во вторник, 4 мая, в Москве ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Об этом сообщили на портале «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 7-9 градусов, а по Московской области — плюс 5-10 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7–12 метров в секунду, местами с порывами до 22 метров в секунду.

Атмосферное давление к середине дня составит 736 миллиметров ртутного столба. Синоптики предупредили, что погодные условия могут негативно влиять на состояние метеозависимых людей с заболеваниями суставов, органов дыхания, сердечно-сосудистой и эндокринной патологией, особенно при сопутствующих симптомах хронической кислородной недостаточности.

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