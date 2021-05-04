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Жителям столицы рассказали о новых разработках технополиса «Москва»
Фото: mos.ru

Жителям столицы рассказали о новых разработках технополиса «Москва»

Анастасия Волоснова

Город

Центр проектирования микросхем и производство электротранспорта появится на площадке «Алабушево». Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Уточняется, что за полгода к особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» присоединились 10 резидентов, которые разрабатывают новые проекты.

— В ближайшие десять лет предприятия планируют инвестировать в реализацию своих проектов почти 18 миллиардов рублей и создать порядка трех тысяч рабочих мест. В этом году к списку резидентов присоединились еще три компании, которые создадут около 130 рабочих мест и вложат почти 600 миллионов инвестиций в развитие своих производств, — отметил Владимир Ефимов.

По его словам, в 2020 году резидентами технополиса стали 22 компании. В настоящее время все предприятия активно развиваются и презентуют современные технологичные проекты.

Так, в 2021 году научно-производственный центр «Элвис» откроет на площадке «Алабушево» центр проектирования микросхем для космических аппаратов и систем связи. В период пандемии компания «Хирана+» выпускала отечественные аппараты искусственной вентиляции легких, а компания «ТЗМОИ» делала технику для инфекционного контроля.

В свою очередь, компания DriveElectro разрабатывает на базе технополиса инновационный транспорт на основе электрических накопителей энергии, а предприятие «ХайТэк» работает с искусственным интеллектом.

Компания «Рада-Фарма» помогает развивать фотодинамическую терапию, которую используют при лечении онкологических заболеваний. По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, фирма производит 12,5 тысячи препаратов в год. До 2022 года предприятие инвестирует более 40 миллионов рублей в производство, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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