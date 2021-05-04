Более 8 тысяч консультаций для ветеранов провели в столичных центрах госуслуг

Фото: Пресс-службаДепартамента капитального ремонта Москвы

Более восьми тысяч консультаций для ветеранов провели в столичных центрах госуслуг «Мои документы» в рамках проекта «Москва — с заботой о ветеранах». Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего за два года работы специалисты центров приняли более 24 тысяч звонков от ветеранов. Кроме того, они оказали более четырех тысяч услуг для участников проекта.

— Проект «Москва — с заботой о ветеранах» — это возможность выразить благодарность людям, совершившим героический подвиг в годы войны. Мы стремимся создать для них комфортные условия получения важных государственных услуг, обеспечить индивидуальный подход к каждому, — отметила Анастасия Ракова.

По ее словам, в 2019 году сертификат с номером личного помощника получили свыше 60 тысяч ветеранов Москвы.

В рамках проекта участники войны чаще всего обращались к специалистам за получением льготной карты и для выдачи выписок о социальных выплатах, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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