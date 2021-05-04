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Врач объяснил, как использовать советы Роспотребнадзора по защите от клещей
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Врач объяснил, как использовать советы Роспотребнадзора по защите от клещей

Елена Фролова

Здоровье

Рекомендации по защите от клещей и заражения вирусным энцефалитом дали специалисты Роспотребнадзора. По мнению санитарного врача, дезинфектолога Николая Дубинина, данные советы являются важными и необходимыми. Эксперт также пояснил, как их лучше всего реализовать.

С наступлением теплой весенней погоды в российских парках и лесах проснулись клещи. Эти насекомые могут быть переносчиками опасного вирусного заболевания. Чтобы не стать жертвой клеща, Роспотребнадзор рекомендовал носить рубашки с длинными рукавами, укрепленными у запястий резинкой. Кроме того, рубашку лучше всего заправить в брюки, а штанины — в носки. Из обуви лучше всего выбрать сапоги. Голову и шею нужно укрыть косынкой или капюшоном. Открытые участки тела следует обработать средствами, отпугивающими насекомых.

По словам Николая Дубинина, клещ может поджидать человека в парках любого крупного российского города. Нужно относиться с большой осторожностью к прогулкам на территориях, где были случаи встреч с данными насекомыми. Специалист подчеркнул, что рекомендации надзорного ведомства являются понятными, их лучше всего соблюдать, отмечает Nation news.

— В первую очередь необходимо правильно одеваться и постоянно осматривать себя и тех, кто рядом, на предмет клещей. Одежда должна быть однотонной, чтобы клеща легко можно было найти на ней. Желательно, чтобы на человеке был энцефалитный костюм, противоклещевой, он же антикомариный, — посоветовал Дубинин.

Тем, у кого нет возможности приобрести такой костюм, он рекомендовал носить одежду с манжетами на рукавах и штанах, а также с узким воротником. Брюки обязательно надо заправлять в носки, потому что клещ не может ползти вниз.

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Роспотребнадзорклещрекомендации врача
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