Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Евро-2020 и ПМЭФ-2021: Петербург усилит контроль на границе
Фото: pixabay.com

Евро-2020 и ПМЭФ-2021: Петербург усилит контроль на границе

Елена Фролова

Общество

Контроль за безопасностью будет усилен в местах пересечения границы во время Петербургского международного экономического форума и Евро-2020 в Северной столице. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

Уточняется, что усиленный режим будет действовать в пропускных пунктах, в том числе на точках приезда автомобилей. Дежурные смены медицинского персонала и сотрудников Роспотребнадзора появятся в аэропортах и на вокзалах. В настоящее время там отрабатываются механизмы действий.

Вместе с тем на данный момент ведется подготовка волонтеров, отмечают «Невские новости». Добровольцы обязательно проходят вакцинацию от COVID-19. Они также будут постоянно сдавать ПЦР-тесты. Всю эту информацию глава города предоставил в эфире Радио России.

Напомним, что Петербургский международный экономический форум пройдет с 2 по 5 июня. Его девизом станет лозунг: «Снова вместе — экономика новой реальности». В свою очередь, Чемпионат Европы по футболу состоится с 11 июня по 11 июля.

Читайте также: Международные ралли и российские автошоу войдут в программу ПМЭФ-2021

Санкт-ПетербургЕвро-2020безопасность
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Пражская» в опале: зачем переименовывать станцию метро

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Евгений Онегин был святым

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Все мнения
О проекте