Евро-2020 и ПМЭФ-2021: Петербург усилит контроль на границе

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Контроль за безопасностью будет усилен в местах пересечения границы во время Петербургского международного экономического форума и Евро-2020 в Северной столице. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

Уточняется, что усиленный режим будет действовать в пропускных пунктах, в том числе на точках приезда автомобилей. Дежурные смены медицинского персонала и сотрудников Роспотребнадзора появятся в аэропортах и на вокзалах. В настоящее время там отрабатываются механизмы действий.

Вместе с тем на данный момент ведется подготовка волонтеров, отмечают «Невские новости». Добровольцы обязательно проходят вакцинацию от COVID-19. Они также будут постоянно сдавать ПЦР-тесты. Всю эту информацию глава города предоставил в эфире Радио России.

Напомним, что Петербургский международный экономический форум пройдет с 2 по 5 июня. Его девизом станет лозунг: «Снова вместе — экономика новой реальности». В свою очередь, Чемпионат Европы по футболу состоится с 11 июня по 11 июля.

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