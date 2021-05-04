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Популярность электронных услуг среди жителей Подмосковья выросла на четверть
Фото: Официальный сайт мэра и правительства Москвы

Популярность электронных услуг среди жителей Подмосковья выросла на четверть

Елена Фролова

Общество

Популярность электронных услуг на территории Московской области увеличилась на одну четвертую. Эксперты сравнили данные с показателями прошлого года. Об этом сообщили в областном Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи.

— С января по апрель включительно на региональном портале uslugi.mosreg.ru было подано свыше 1,5 миллиона заявлений на получение госуслуг в цифре, — рассказал глава ведомства Максим Рымар.

Он уточнил, что данный показатель практически на четверть выше, чем за аналогичный период 2020 года. При этом особенно востребованы услуги в области образования и социальной сферы, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Чаще всего дистанционно граждане оформляют социальные карты — их сделали 252 тысячи человек. Кроме того, 118 тысяч пользователей записали своих детей в различные кружки. Еще 108 тысяч обращений связаны с записью детей в школы.

Читайте также: Пять социальных госуслуг полностью переведут в онлайн-формат на портале mos.ru

госуслугиМосковская областьМаксим Рымар
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