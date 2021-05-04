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«Покупай место на кладбище»: Ширвиндт рассказал, как COVID-19 изменил его жизнь
Фото: Youtube / ЖЗЛ с Дмитрием Быковым

«Покупай место на кладбище»: Ширвиндт рассказал, как COVID-19 изменил его жизнь

Анастасия Прохорова

Звезды

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт рассказал о том, как сильно поменялась его жизнь после коронавируса. В беседе с «АиФ» он поделился, что страдает от сильных ограничений.

В конце ноября 2020 года артиста и его супругу забрали в больницу с коронавирусной инфекцией. Уже в середине декабря врачи отпустили Ширвиндта домой, однако его жизнь после этого сильно изменилась.

— У меня на столе в кабинете стоят курительные трубки. Это все уже бутафория, потому что мне со всех сторон заткнули все пороки: я не курю, пить позволяют очень осторожно. Но я хочу спросить: а тогда зачем? Коли ничего нельзя при жизни, покупай место на кладбище и ложись… Ведь надо же для чего-то существовать, — рассказал актер.

Также он отметил, что еще недавно во многих странах даже не представляли, что такое настоящие сложности, но пандемии удалось это наглядно показать.

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