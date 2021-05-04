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«Напрыгаю себе хорошее настроение»: Валерия поделилась видео своей тренировки
Фото: instagram.com/valeriya

«Напрыгаю себе хорошее настроение»: Валерия поделилась видео своей тренировки

Анастасия Прохорова

Звезды

Российская певица Валерия поделилась новым упражнением со своими подписчиками в Instagram.

— Доброе утро, мои хорошие! Подъем сегодня раньше обычного, но зарядить организм необходимо. «Пойду-ка напрыгаю себе хорошее настроение», — подумала я, — поделилась артистка.

Валерия выложила видео в свой блог, где она дома делает упражнение «выпрыгивания из приседа с эспандером».

Подписчики удивились бодрости певицы с утра и оставили множество комментариев. «Откуда столько сил с утра?»; «Какая же ты умница!»; «А я сейчас пойду набегаю».

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