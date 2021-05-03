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Иосиф Пригожин показал фото с крестин внучки
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Иосиф Пригожин показал фото с крестин внучки

Евгения Владимирова

Звезды

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин порадовал подписчиков семейной фотографией с крестин внучки Селин.

На своей страничке в Instagram Пригожин опубликовал фото с торжества. На нем сам продюсер, его супруга Валерия и сын Арсений с женой Лианой за праздничным столом.

— Обед по случаю крещения нашей внучки Селин, — подписал фотографию Пригожин.

Подписчики поспешили поздравить семью с радостным событием: «Поздравляю!»; «Поздравляю вас с Крещением»; «Поздравляю! Счастья и крепкого здоровья!».

Ранее продюсер высказался о контракте певца Егора Крида с лейблом Black Star.

Читайте также: «Нашу пару нельзя назвать идеальной»: Валерия рассказала об отношениях с Пригожиным

звездные детиИосиф Пригожинпевица Валерия
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