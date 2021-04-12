Пригожин сравнил контракт Крида и Black Star с тюремным сроком
Продюсер Иосиф Пригожин, комментируя уход известного певца Егора Крида из Black Star, сравнил сотрудничество исполнителя с лейблом с тюремным сроком.
— Он вел себя абсолютно искренне, по-пацански. Он досидел до конца контракта. У них был контракт на семь лет. Если бы недосидел, тогда другой разговор. Но был четкий контракт. Он его выполнил от звонка до звонка. Это как человек, который сидит в тюрьме, — заявил Пригожин в эфире YouTube-шоу «Антонимы с Антоном Красовским».
Известно, что Крид покинул лейбл, созданный рэпером Тимати, два года назад. После этого появились слухи, в том числе о том, что контракт исполнителя якобы выкупил Иосиф Пригожин.
По словам продюсера, владельцы Black Star Тимати, Вальтер и Пашу были против расставания с Кридом. Пригожин высказал мнение, что руководству лейбла следовало изменить условия контракта с учетом того, что певец приобрел широкую известность и стал настоящей звездой.
Раннее творчество Егора Крида раскритиковала Лариса Долина.
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