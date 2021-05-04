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Названы приметы, связанные с зудом в руках и глазах
Фото: comvita.com.au

Названы приметы, связанные с зудом в руках и глазах

Анастасия Прохорова

Общество

Есть приметы, которые говорят о зуде в разных частях тела. Почему чешется та или иная конечность, эксперты рассказали 5-tv.

Самая распространенная примета — зуд левой руки. Обычно, если она чешется, — это к богатству. Считается, чем больше чешется, тем больше денег ожидается.

Зуд правой руки — к встрече. А также это может быть к тому, что в скором времени близкие могут попросить о помощи. А если чешется тыльная сторона, то можно ждать подарка. Зудящая правая рука в субботу утром может предвещать свидание. А обратное толкование говорит о том, что у человека накопилось много негатива, от него нужно избавиться.

Значение примет, связанных с зудом в глазах, определяется по дням недели.

В понедельник зудит правый глаз — ждут перемены к лучшему. А если левый — будут ссоры.

Чешущийся правый глаз во вторник — к слезам. Но это могут быть и слезы радости, и грусти. Когда в этот день зудит левый глаз, это может значить трудности в общении с людьми из-за непонимания или даже лжи.

Правый глаз чешется в среду — можно ждать добрую новость. Левый — необходимо быть внимательнее.

А если в четверг чешется правый глаз — ожидается приятный вечер с близкими людьми. Левый — будут слезы счастья.

Зуд правого глаза в пятницу говорит о том, что вы получите что-то нужное и важное вам. Зуд левого — значит, ваши планы принесут вам только разочарование и потери.

При зуде в правом глазу в субботу увеличиваются шансы выиграть в лотерею. А зудящий в этот день левый глаз говорит об удачном свидании и бурном романе.

Зуд в правом глазу в воскресенье намекает, что ваши чувства к любимому человеку вспыхнут с новой силой. Если речь о левом глазе — стоит ждать события, которое вы не сможете изменить.

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