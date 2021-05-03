Народные приметы: чего категорически нельзя делать перед зеркалом

Кадр из фильма Вечера на хуторе близ Диканьки

Зеркала с древности считаются одним из самых загадочных предметов среди домашней мебели. Эзотерики используют зеркала для своих ритуалов, экстрасенсы называют их порталами в иной мир. Вот несколько народных поверий, связанных с этим загадочным предметом.

Так, например, категорически запрещалось смотреть в зеркала по ночам. Верили, что именно после захода солнца в зеркалах открывается вход в потусторонний мир. Его обитатели легко могут забрать душу у того, кто смотрится в зеркало. По этой же причине эзотерики не советуют людям спать напротив зеркала.

Еще одно поверье запрещает ругаться матом перед зеркалом. Говоря бранные слова своему отражению, вы рискуете привлечь негативную энергию в свою жизнь. Если же вы будете себя хвалить, то привлечете к себе что-то очень хорошее.

Не принято было подносить к зеркалу младенца. Считалось, что малыши очень уязвимы для негативного воздействия, поэтому им нельзя было смотреться в зеркало до пяти лет. Они очень подвержены влиянию сущностей, живущих по ту сторону зеркала.

Плакать перед зеркалом эзотерики тоже не советуют, так же, как и смотреться в него при плохом настроении. Живущие в зеркале сущности могут воспользоваться вашей слабостью и повлиять на вас.

Еще одно поверье связано с разбитым зеркалом. Одни говорят, что, заглянув в него, человек обрекает себя на семь лет несчастий. Другие же считают, что отразившийся в десятках кусочков зеркала человек разделяет и свою энергию. А еще разбитое зеркало становится удобным выходом для потусторонних жителей.

Эзотерики часто рассказывают о неправильном расположении зеркала в доме. Так, например, нельзя вешать его напротив входной двери, поскольку приходящие к вам гости будут оставлять в нем частичку своей энергии. А она не всегда бывает хорошей.

Стоит отказаться и от старинных зеркал. Древние вещи накапливают в себе энергетику владельцев, так что не стоит оставлять у себя в квартире антикварный предмет интерьера, если вы не знаете его историю. В противном случае вы привлечете в свой дом немало бед, сообщает 5-tv.ru.

Ранее астрологи составили шуточный гороскоп, в котором вы можете узнать, каким существом из русских легенд вы бы были.

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