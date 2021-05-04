Один человек погиб в результате пожара в квартире на юге Москвы
Россия, Москва, Коломенская набережная, 6к1 Карта всех событий
Один человек погиб в результате пожара в квартире жилого дома на юге Москвы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.
Инцидент произошел утром во вторник, 4 мая, по адресу Коломенская набережная, дом 6, корпус 1. На четвертом этаже жилого дома загорелась однокомнатная квартира.
Площадь пожара составила 10 квадратных метров. В результате инцидента погиб один человек.
Уточняется, что в настоящее время возгорание ликвидировано.
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