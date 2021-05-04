Эзотерики назвали запретные темы, на которые нельзя говорить даже с родителями

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Еще в прошлые века люди верили, что слово обладает сильной энергией, и если им «бросаться», то можно окончательно обречь себя на несчастье. Эзотерики назвали список тем, которые лучше не обсуждать даже с родственниками.

Нельзя говорить о болезнях, даже если очень хочется поделиться своим состоянием. Эксперты уверены в том, что эта тема является запретной потому, что после столь изматывающей беседы человек будет полностью истощен, а сил на борьбу с проблемой не останется.

Также не следует говорить о своих достижениях. В наши дни люди часто не радуются успехам окружающих и даже начинают завидовать. Особенно это актуально в современном мире социальных сетей.

Также не стоит обсуждать проблемы. Если вы хотите поделиться с другом бедой, то это позволительно, однако если проблема «проходящая», то лучше, как считают эксперты, пережить ее в одиночестве.

Разговоров о деньгах также лучше избегать. Опасно обсуждать с кем-либо зарплату или сторонние доходы. Ваши завистники могут вас сглазить.

Эксперты считают, что с ними тоже лучше не делиться, так как ночные видения полностью отражают их скрытые желания, а значит, обладают удивительной энергией, которая может сподвигнуть на большие дела, пишет «Главред».

О планах на будущее также советуют не говорить. Нужно быть открытым миру, но все же знать меру, и не давать посторонним вторгаться в личное пространство.

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