«Надоело страдать»: Дарья Повереннова рассказала о романе Валерием Николаевым

Актриса Дарья Повереннова / Фото: Из личного архива Дарьи Поверенновой

Российская актриса театра и кино Дарья Повереннова рассказала о своих прошлых отношениях с коллегой Валерием Николаевым. Ради новой любви артистка бросила своего первого мужа, однако отношения, которых она так хотела, не стоили ее страданий.

Дарья Повереннова была уверена, что их с Николаевым ждет счастливая жизнь и долгие отношения.

— Я была влюблена и мне все казалось безоблачным. Увы, из этих «счастливых» отношений я выходила очень тяжело. Я не желала никого слушать и мужественно проходила период боли и депрессии. К специалистам тоже не обращалась, плакалась в жилетку дочери, — цитирует артистку «Starhit».

Расставание с актером положительно повлияло на нее саму. Она подчеркивает, что расставшись с Николаевым она бросила пить и стала «адекватным человеком».

— В какой-то момент мне надоело страдать. Я все время ждала, что Валерий придет за вещами, что было лишним поводом увидеться. Надеялась, что вернется. Но я смогла посмотреть на ситуацию сверху-вниз, и понять, что все это пустое, — поделилась звезда.

Ранее Дарья Повереннова часто вступала в отношения с коллегами, однако последним ее возлюбленным стал человек из другой сферы – бизнесмен Андрей Шаронов.

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