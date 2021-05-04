Эксперт рассказала, как начать копить на квартиру

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Экономисты утверждают, что уже в конце текущего года многие смогут стать обладателями собственного жилья. Для этого не нужно ждать улучшения финансового положения благодаря чуду. Как считают специалисты, уже сейчас можно создать цель, оптимизировать расходы и начать откладывать деньги.

Как рассказала практикующий инвестор в доходные квартиры и фондовый рынок Юлия Макушева, к данному вопросу надо подходить взвешенно. Во-первых, надо определиться с конечной целью.

— Для примера возьмем двушку в Москве за 15 миллионов рублей и однушку в Подмосковье за четыре миллиона рублей. До нового года осталось восемь месяцев. Путем несложных вычислений выясняем, что на первый вариант надо накопить по 1,875 миллиона рублей в месяц, а на второй - по 500 тысяч, — пояснила эксперт.

При этом она уточнила, что подобные зарплаты обычно мало у кого бывают. С помощью ипотечного калькулятора можно выяснить, что первоначальный взнос в первом случае составит полтора миллиона рублей, а во втором - 400 тысяч. Как пояснила инвестор, эти цифры более симпатичные и реальные.

По словам Юлии Макушевой, нужно разработать алгоритм накопления первоначального взноса, отмечает «Москва 24». Например, нужно выяснить всю необходимую информацию о субсидиях, льготах и региональных программах при покупке жилья. Далее нужно создать копилку на банковском счете. Также можно «расхламиться» за деньги или покупать нужные вещи дешевле обычного. Тут будут полезны различные доски объявлений.

Помимо этого, важно отслеживать лишние расходы. Можно также найти подработку или воспользоваться помощью со стороны.

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