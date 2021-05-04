Назван способный принести «огромную пользу» салат
Гарниры в виде круп, картошки и макарон менее полезны, чем салаты, о которых все позабыли. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» выразила диетолог Светлана Титова.
По ее словам, здоровое питание предполагает ежедневное употребление в пищу зелени.
— В идеале 70 процентов того, что вы едите каждый день, должны быть овощи, которые идут вместе с животными белками, — отметила эксперт. — Люди забывают о салатах, отдавая предпочтение гарнирам в виде круп, макарон, картофеля.
Собеседница «ВМ» подчеркнула, что салат по меньшей мере на половину должен состоять из зелени. Тогда блюдо может принести «огромную пользу», добавила специалист.
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