Назван способный принести «огромную пользу» салат

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Гарниры в виде круп, картошки и макарон менее полезны, чем салаты, о которых все позабыли. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» выразила диетолог Светлана Титова.

По ее словам, здоровое питание предполагает ежедневное употребление в пищу зелени.

— В идеале 70 процентов того, что вы едите каждый день, должны быть овощи, которые идут вместе с животными белками, — отметила эксперт. — Люди забывают о салатах, отдавая предпочтение гарнирам в виде круп, макарон, картофеля.

Собеседница «ВМ» подчеркнула, что салат по меньшей мере на половину должен состоять из зелени. Тогда блюдо может принести «огромную пользу», добавила специалист.

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