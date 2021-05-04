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«Даже росточек будет обжигать»: агроном назвала три опасных растения для отдыхающих в мае
Фото: pixabay.com

«Даже росточек будет обжигать»: агроном назвала три опасных растения для отдыхающих в мае

Елена Фролова

Растения

Людям, которые любят отдыхать на природе, нужно остерегаться трех опасных растений в начале мая. Дело в том, на это время приходится период их цветения и появления первых побегов. Подробно об этом рассказала агроном ботанического сада лекарственных растений Сеченовского университета, эксперт по дикорастущим растениям Наталья Замятина.

— Потихоньку начал лезть борщевик Сосновского. Даже самый маленький его росточек будет обжигать. Это классика, — объяснила Замятина.

Еще одно растение, которого следует избегать, — багульник. Он уже зацветает на болотах. По мнению агронома, туда лучше не соваться. Растение серьезно сказывается на проявлении головной боли.

Третий коварный представитель флоры — волчеягодник, или, как его еще называют, волчье лыко. Оно обладает привлекательными, но ядовитыми ягодами, отмечает ФАН. Чаще всего его можно увидеть в подлесках хвойных и смешанных лесов.

Читайте также: Первый этап борьбы с борщевиком стартовал в Московской области

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