«Психика и нервы были накалены до предела»: Ходченкова — о работе с Молочниковым

Фото: Наталья Нечаева / Вечерняя Москва

Российская актриса Светлана Ходченкова рассказала о работе с режиссером Александром Молочниковым на съемках картины «Скажи ей». Своими впечатлениями она поделилась в интервью с журналом «HELLO».

Актриса исполнила главную роль в фильме «Скажи ей», премьера которого состоится 13 мая. Она очень вжилась в свою роль, из-за чего после съемок ей психологически было тяжело отходить.

— Некоторые смены я заканчивала приемом успокоительного, потому что психика и нервы были накалены до предела: этого требовала роль. Опыт, конечно, был уникальный, — поделилась Ходченкова.

В свою очередь режиссер отметил, что актриса отлично справилась со своей ролью и сделала все, как он требовал.

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