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«Как всегда великолепна»: поклонники оценили вечерний образ Ходченковой
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«Как всегда великолепна»: поклонники оценили вечерний образ Ходченковой

Анастасия Колоскова

Звезды

Актриса Светлана Ходченкова разместила в своем Instagram-аккаунте фотографии, сделанные на благотворительном вечере фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца».

Артистка предстала перед поклонниками в облегающем платье из синего бархата с открытыми плечами и разрезом, дополнив образ серебристыми босоножками и ожерельем в виде змеи.

Подписчики Ходченковой не оставили без внимания ее эффектный вечерний образ.

«Невероятная»; «Пример естественной красоты»; «Очень красивая и обаятельная, без всяких сомнений»; «Шикарный образ»; «Как всегда великолепна!», — отметились они в комментариях.

Ранее сообщалось, что Светлана Ходченкова прошла первый этап отбора для полета на Международную космическую станцию (МКС) для съемок нового фильма в космосе.

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