Эзотерики объяснили, почему празднование 40-летия — плохая примета

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Эзотерики считают, что празднование 40-летия — плохая примета. Эта дата больше других подвержена сглазу и порчи, рассказали эксперты Пятому каналу.

Отмечается, что 40 лет — определенная грань, после которой человек начинает не копить, а терять энергию. Кроме того, существует мнение, что этот возраст не стоит отмечать, поскольку число 40 является неблагоприятным для человека.

В частности, известно, что в течение 40 дней после смерти душа человека находится на земле. Эти дни могут быть опасны для близких умершего. Также Иисус после крещения 40 дней бродил по пустыне и боролся с искушениями дьявола. Еще верующим известно, что всемирный потоп длился как раз ровно 40 дней.

Эзотерики утверждают, что на праздник по случаю 40-летия лучше пригласить только самых близких людей, чтобы они не смогли сглазить именинника. Также 40 лет можно отметить не в качестве наступления даты, а как уход 39-летия.

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