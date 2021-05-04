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Почти 600 подъездов отремонтировали в Подмосковье с начала года
Фото: Министерство ЖКХ Московской области

Почти 600 подъездов отремонтировали в Подмосковье с начала года

Елена Фролова

Общество

Почти 600 подъездов были отремонтированы в Московской области с января текущего года. Как сообщила пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства, все работы проводятся по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Таким образом, в порядок были приведены входные группы в жилых домах 42 муниципальных образований. Например, в Подольске провели ремонт в 42 подъездах, а в Балашихе — в 50. По словам руководителя ведомства Антона Велиховского, ремонтные работы специалисты проводят почти во всех городских округах, в том числе и во время праздников.

В настоящее время в разной степени готовности находятся порядка двух тысяч объектов, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Всего за 2021 год власти региона планируют привести в порядок 13,2 тысячи входных групп в многоквартирных домах.

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