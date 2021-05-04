Более 37 тысяч человек проголосовали за благоустройство в Подмосковье за неделю

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Более 37 тысяч человек проголосовали за благоустройство общественных территорий по программе национального проекта «Жилье и городская среда» в Московской области. Об этом сообщили в подмосковном министерстве благоустройства.

Соответствующее онлайн-голосование, которое проходит по всей стране, проводят на платформе za.gorodsreda.ru, а также на портале государственных услуг. Отдать свой голос можно с 26 апреля.

— За первые семь дней голосования свои голоса отдали более 37 тысяч жителей Московской области, — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

По словам министра, главной составляющей формирования комфортной городской среды является участие в обсуждении граждан, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Он также выразил надежду на то, что активное участие жителей в голосовании продолжится. Всего в голосовании принимает участие 251 территория Московской области.

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