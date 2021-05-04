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В народном месяцеслове 5 мая получило следующие названия: Лука, Луковый день, Чащобные хороводы. По традиции с этого дня крестьяне начинали высадку луковиц. В этот день было много запретов, которые касались беременных женщин.

В эту дату им нельзя было есть мясо, чтобы ребенок родился здоровым и полноценным; нельзя было стричься и краситься, чтобы малыш не родился раньше времени. Считалось, что если будущая мать активно пользуется косметикой, ребенок может родиться с пятнами на лице.

Подробнее в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что запрещено беременным 5 мая

Приметы погоды обещали хороший урожай, если в этот день гремит гроза. Если на улице ясно, можно начинать посевные работы. А если вы услышите кукование кукушки, то морозов больше не будет.

5 мая отмечаются Международный день акушерки, День водолаза в России и День шифровальщика в России.

В этот день 257 лет назад в Петербурге основан Смольный институт благородных девиц.

109 лет назад вышел первый номер газеты «Правда». 100 лет назад прошла презентация легендарных духов «Шанель № 5».

В этот день родились певцы Ирина Салтыкова, Крейг Дэвид, Адель, поэт-песенник Евгений Долматовский, сатирик Лион Измайлов.

Именины отмечают Платон, Федор, Климент, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Виталий.

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