Диетолог назвала продукты — провокаторы заболеваний сердечно-сосудистой системы

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Риск заболеваний сердца можно значительно снизить с помощью поддержки правильного питания и здорового образа жизни. Продукты, которые являются главными провокаторами болезней сердечно-сосудистой системы, перечислила врач-диетолог Анжелика Дюваль.

По ее словам, несбалансированное питание может стать причиной развития болезней сердца. Например, чрезмерное употребление жирных сортов мяса приводит к потере эластичности сосудов и повышению риска тромбоза.

— Питание естественным образом сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, а также влияет на кровь и ее состав, — пояснила диетолог.

По ее мнению, если в течение продолжительного времени придерживаться несбалансированного питания, то это может сказаться на организме так, что будет развиваться тромбоз, отмечает Nation News. Самым главным провокатором заболеваний считается жареное мясо. По словам диетолога, от употребления красного мяса нужно отказаться тем, кто уже имеет проблемы с сосудами и сердцем. Лучше заменить его на белую рыбу.

— Жирная белковая пища, например всеми любимые шашлыки, способствует закупорке сосудов, — добавила Дюваль.

Для того чтобы защитить свой организм от развития таких заболеваний, диетолог рекомендовала готовить мясо на пару или запекать в духовке. Это позволит продукту сохранить свою полезность. Кроме мяса, по мнению эксперта, негативно сказываются на здоровье алкоголь, сахар, фастфуд и полуфабрикаты.

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