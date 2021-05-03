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Врач перечислил продукты, которыми можно отравиться на пикнике
Фото: https://pixabay.com/ru

Врач перечислил продукты, которыми можно отравиться на пикнике

Илья Ашуров

Здоровье

Некоторые продукты, взятые на пикник, могут нести в себе угрозу пищевого отравления. Об этом в понедельник, 3 мая, рассказал заместитель главврача станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Петр Давыдов.

По словам врача, продукты, которые берутся на пикник, следует хранить в термосумках с поддержанием низких температур. При этом важно понимать, что некоторые съестные припасы могут испортиться за время отдыха на природе.

— Естественно, на природу с собой не надо брать никакие продукты с кремом, салаты, заправленные майонезом. Это все к концу дня 100 процентов испортится, и причем человек это может даже не почувствовать, — рассказал врач.

Давыдов отметил, что на пикник лучше не брать кисломолочные продукты, так как они довольно быстро портятся, особенно при нахождении на теплом воздухе. Также важно брать с собой бутилированную или фильтрованную воду. Медик порекомендовал воздержаться от употребления воды из открытых источников, так как это не всегда безопасно и может стать причиной пищевого отравления.

Кроме того, врач перечислил ряд инфекций, которые можно «подхватить» из продуктов питания.

— Наиболее опасными токсикоинфекциями является всем известны ботулизм. Ботулотоксин накапливается в основном в домашних консервах, которые не прошли соответствующей тепловой обработки, — приводит слова Давыдова РИА Новости.

Также специалист отметил, что при любом виде отравления нужно сразу обращаться к врачам и ни в коем случае не заниматься самолечением.

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