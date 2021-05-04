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«Судьба солдата. Онлайн»: более 650 заявок поступило поисковикам Подмосковья
Фото: Pixabay

«Судьба солдата. Онлайн»: более 650 заявок поступило поисковикам Подмосковья

Елена Фролова

Общество

Около 650 заявок на участие в проекте «Судьба солдата. Онлайн» поступило от жителей Подмосковья. Программа по сбору заявлений на установление фронтовой судьбы родственников, которые погибли или пропали без вести во время Великой Отечественной войны, была запущена в апреле 2020 года.

Московская область стала первым регионом, внедрившим данный формат поиска сведений об участниках войны. Об этом рассказала региональный куратор проекта в Московской области, командир поискового отряда «Батальон» городского округа Реутов Юлия Кузнецова.

— Пандемия коронавируса повлияла на то, что с прошлого года поисковые движения запустили проект «Судьбы солдата. Онлайн». Заявки от граждан поступают в электронном виде. Создана определенная форма заявки, — объяснила эксперт.

По ее словам, заполняя анкету, пользователи должны указать, откуда они родом, а дальше заявки распределяют по списку. Потом они приходят в штабы поискового движения и распределяются по регионам.

— Например, в Подмосковье поступило уже порядка 650 заявок за данный период. Мы отработали порядка 400 заявок, — добавила Юлия Кузнецова.

Помимо этого, открываются стационарные приемные, где принимают заявки на установление фронтовой судьбы родственников, отмечает «Радио 1». В столичном регионе их около десяти.

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