Журналист Тимофей Баженов зарегистрирован на предварительное голосование «Единой России»

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Лидер общественного движения Тимофей Баженов зарегистрирован на предварительное голосование «Единой России». В случае победы на внутрипартийных выборах известный тележурналист будет баллотироваться в Госдуму от партии «Единая Россия».

— Убежден, во власти, в партии «Единая Россия» нужные новые лица — активные, неравнодушные, честные и открытые люди. Кто не убегает от острых проблем, готов работать засучив рукава и брать ответственность за результаты. Надеюсь, что с вашей поддержкой в «Единой России» таких людей станет большинство, — обратился Тимофей Баженов к своим сторонникам.

По словам Баженова, решение ряда значимых для москвичей проблем невозможно без изменения законодательства, без обновления самой власти. И если хочешь реальных изменений, нужно идти на выборы.

По мнению директора по политическому анализу ИНСОМАР Виктора Потуремского, Баженов один из самых сильных и ярких кандидатов на московских округах в Государственную думу. К сильным сторонам Баженова эксперт отнес харизму, яркий образ, погруженность в городскую повестку, близость к проблемам жителей округа.

— Что касается партийного выбора Баженова, то здесь можно сказать, что решение это прагматичное и адекватное. Баженов здесь выбирает ту партию, наиболее сильную и наиболее конструктивную, в которой он может сполна использовать партийный ресурс для реализации своей программы, — заключил Потуремский.

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов подчеркнул:

— На предварительном голосовании «Единой России» в Москве партия большинства делает ставку на новых выдвиженцев — неполитизированных, медийных кандидатов. Власти необходимо обновление — это очевидный общественный запрос. Регистрация Баженова на праймериз — адекватный ответ на этот запрос.

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