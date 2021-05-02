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Журналист Тимофей Баженов призвал ужесточить наказание за разведение костров в неположенном месте
Фото: Максим Манюров

Журналист Тимофей Баженов призвал ужесточить наказание за разведение костров в неположенном месте

Василий Плиткин

Общество

Лидер некоммерческого общественного экологического движения, известный журналист Тимофей Баженов призвал власти к более тщательному контролю за фактами разведения костров в неположенных местах. Об этом он сообщил журналисту издания.

— Первый шаг, который хотелось бы видеть со стороны властей, — это неукоснительное требование о соблюдении законов РФ: не проходить мимо людей, нарушающих законодательство. И если штрафы будут выписываться каждому, кто нарушил закон, то их можно больше не повышать. Уважение внушает не размер наказания, а его неотвратимость, — пояснил общественник.

Баженов пояснил, что целесообразно пересмотреть и величину штрафов за разведение костров и приготовление шашлыков в неположенном месте.

— Штрафы должны быть губительными для праздника. Значит, они должны минимум на одну часть превышать затраты. Например, если пикник на пятерых участников обходится в 10 тысяч рублей (на покупку мяса, оборудования и так далее), то штраф должен быть 20 тысяч рублей. Если все веселье на десятерых отдыхающих составляет 20 тысяч рублей, то штраф должен составлять 40 тысяч, — рассказал журналист.

Он напомнил, что готовить шашлыки в городе можно только на специально отведенных площадках, которые располагаются в пикниковых зонах. В каждой из них есть столы и беседки, противопожарный мангал, ящики для песка и мусорные урны.

При этом Баженов считает, что отдыхающим можно дополнительно выдавать и мешки для мусора, чтобы после отдыха их можно было отвезти на контейнерную площадку с баками.

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