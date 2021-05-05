«Манчестер Сити» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов
Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» стал первым финалистом Лиги чемпионов в текущем сезоне. Это первый случай в истории команды, когда ей удалось дойти до финала турнира.
В матче на своем поле «Манчестер Сити» обыграл французский «Пари Сен-Жермен» со счетом 2:0. Дубль за хозяев поля оформил Рияд Марез (11-я и 63-я минуты).
При этом в первом матче, который прошел в Париже, «Манчестер Сити» одержал победу со счетом 2:1.
FULL TIME | 🎶 ISTANBUL ISTANBUL WE ARE COMING!!! 🎶— Manchester City (@ManCity) May 4, 2021
🔵 2-0 🔴 (4-1) #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/kojG87J8xD
Соперник «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов станет известен в среду, 5 мая, по завершении второй встречи лондонского «Челси» и мадридского «Реала». Первый полуфинальный матч команд закончился ничьей 1:1.
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