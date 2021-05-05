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«Манчестер Сити» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов
«Манчестер Сити» / Фото: twitter.com/mancity

«Манчестер Сити» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов

Татьяна Плотникова

Спорт

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» стал первым финалистом Лиги чемпионов в текущем сезоне. Это первый случай в истории команды, когда ей удалось дойти до финала турнира.

В матче на своем поле «Манчестер Сити» обыграл французский «Пари Сен-Жермен» со счетом 2:0. Дубль за хозяев поля оформил Рияд Марез (11-я и 63-я минуты).

При этом в первом матче, который прошел в Париже, «Манчестер Сити» одержал победу со счетом 2:1.

Соперник «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов станет известен в среду, 5 мая, по завершении второй встречи лондонского «Челси» и мадридского «Реала». Первый полуфинальный матч команд закончился ничьей 1:1.

Читайте также: Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов

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