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Красная горка — 2021: названы приметы и традиции этого дня
Фото: pixabay.com

Красная горка — 2021: названы приметы и традиции этого дня

Елена Фролова

Общество

Свадебный бум ожидается в России на Красную горку. Так, в православии называют первое воскресенье после Пасхи. В этом году она выпала на 9 мая. Согласно поверьям, именно в этот день весна полностью вступает в свои права — позади остаются строгий пост, а тепло уже не будет меняться внезапными заморозками.

— С древних времен на Красную горку устраивали торжества с песнями, играми и хороводами. В этот день также начиналась пора свадебных торжеств. Существует даже примета: кто в это время женится — вовек не разойдется, — рассказала исследователь славянских традиций, преподаватель духовных практик Людмила Лактионова.

Она также добавила, что раньше считалось, что браки, заключенные в этот период, получают поддержку свыше, а новоиспеченные семьи будут счастливыми, отмечает ФАН.

По словам эксперта, верующие благословляли молодых на свадьбу именно в даты между Пасхой и Радоницей, когда поминают усопших близких.

Читайте также: Стало известно, сколько московских пар планируют пожениться в ближайшие праздничные даты

свадьбаПасхаправославные
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