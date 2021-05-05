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Иммунолог объяснил, почему нельзя лечить аллергию лекарствами
Фото: pixabay.com

Иммунолог объяснил, почему нельзя лечить аллергию лекарствами

Елена Фролова

Здоровье

Весна считается периодом аллергии, так как именно в этот период года «просыпаются» растения и появляется пыльца на цветущих деревьях. Аллергики спасаются от симптомов заболевания разными препаратами, однако порой и они не могут помочь.

При этом аллергия не является заболеванием. Врачи считают, что это симптом. Такого мнения придерживается доктор медицинских наук, иммунолог Владислав Жемчугов.

— Аллергия — это ущербность иммунной системы. Бывают две основные причины: либо жизнь в плохой экологии, либо в самом человеке есть заболевание, которое угнетает его иммунитет, например, хроническая инфекция, — пояснил эксперт.

По его словам, бывает так, что иммунной системе просто не хватает сил, чтобы вести борьбу с массой чужеродных молекул, поэтому у нее происходит истерика, или иными словами аллергия. Чтобы решить эту проблему, доктор рекомендует найти причину ее возникновения.

— Аллергия может проявиться на поздних стадиях онкологии, поскольку иммунитет максимально ослаблен, — подчеркнул Жемчугов.

Он также утверждает, что причиной могут быть тяжелые аутоиммунные заболевания. Когда будет найдена основная ее причина, можно говорить о лечении, после чего она перестанет беспокоить совсем, отмечает ФАН.

При этом, по мнению доктора, препараты не лечат, а угнетают основную причину проявления аллергии.

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