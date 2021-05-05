Свыше 2,5 тысячи тонн грибов вырастили в Подмосковье с начала года

Фото: сайт Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья

Более двух с половиной тонн грибов вырастили на производствах в Московской области с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе областного Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

— С января в региональных сельскохозяйственных предприятиях было собрано 2554 тысячи тонн грибов. Лидирующие позиции занимают предприятия из Электростали и Каширы, — уточнил глава ведомства Сергей Воскресенский.

Помимо этого, в столичном регионе осуществляют свою деятельность еще два крупных производителя грибов. Они находятся в Можайске и Щелкове, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Уточняется, что по результатам 2020 года Московская область оказалась среди российских регионов - лидеров по производству грибов. Тогда в регионе было выращено около 8,2 тысячи тонн этих растений.

Читайте также: Более 100 тысяч тонн овощей собрали в зимних подмосковных теплицах