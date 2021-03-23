Более 100 тысяч тонн овощей собрали в зимних подмосковных теплицах

Фото: сайт Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Свыше 100 тысяч тонн овощей собрали в теплицах Московской области, территории которых по итогам 2020 года увеличились до 170 гектаров. Об этом сообщил портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Минсельхоз региона.

— Общая площадь современных зимних теплиц на территории области к концу прошлого года составила 166,71 гектара. Валовый сбор овощей закрытого грунта по итогам года составил 101 тысячу тонн. Это на одиннадцать процентов больше, чем в 2019 году, когда было собрано 89,9 тысячи тонн, — подчеркнул руководитель ведомства Сергей Воскресенский.

Фото: сайт Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

По его словам, большая часть продукции была собрана в Кашире, Электростали, Орехове-Зуеве, а также Одинцове. Согласно результатам 2020 года Подмосковье вошло в топ-3 по валовому сбору овощей в закрытом грунте по Российской Федерации.

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