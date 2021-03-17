Более 25 тонн урожая собрали в подмосковных теплицах с января по март

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Валовый сбор овощей в подмосковных теплицах увеличился на 24 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. С января по март текущего года в тепличных хозяйствах региона было выращено и собрано 25,1 тысячи тонн урожая. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на слова исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Воскресенского.

Уточняется, что огурцов получилось около 16,3 тысячи тонн, томатов — свыше 8,5 тысячи тонн, а перцев, баклажанов и других овощей — порядка 327 тонн.

— Средняя отпускная цена производителя за один килограмм огурцов на данный момент составляет порядка 148 рублей. Томаты стоят чуть дороже — в среднем 164 рубля за килограмм, — отметил Воскресенский.

По его словам, лидером по сбору овощей в Подмосковье оказалось сельскохозяйственное предприятие в городском округе Кашира. Следом за ним идут Луховицы, а замыкает тройку лидеров Электросталь.

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