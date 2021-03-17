Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Более 25 тонн урожая собрали в подмосковных теплицах с января по март
Фото: Pixabay

Более 25 тонн урожая собрали в подмосковных теплицах с января по март

Елена Фролова

Общество

Валовый сбор овощей в подмосковных теплицах увеличился на 24 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. С января по март текущего года в тепличных хозяйствах региона было выращено и собрано 25,1 тысячи тонн урожая. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на слова исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Воскресенского.

Уточняется, что огурцов получилось около 16,3 тысячи тонн, томатов — свыше 8,5 тысячи тонн, а перцев, баклажанов и других овощей — порядка 327 тонн.

— Средняя отпускная цена производителя за один килограмм огурцов на данный момент составляет порядка 148 рублей. Томаты стоят чуть дороже — в среднем 164 рубля за килограмм, — отметил Воскресенский.

По его словам, лидером по сбору овощей в Подмосковье оказалось сельскохозяйственное предприятие в городском округе Кашира. Следом за ним идут Луховицы, а замыкает тройку лидеров Электросталь.

Читайте также: Первые 10 тонн урожая собрали в новом тепличном комплексе Подмосковья

урожайтеплицаМосковская область
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Отец Макарий (Комогоров)
Отец Макарий (Комогоров)

С чего начинается Великий пост

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вечеринка Ивлеевой: деревню из девушки вывести нельзя

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Большой праздник театров и зрителей

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Если педофил рассказал психологу о преступлении

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Первая мировая вакцинная война

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Крым — наш: это не лозунг, это факт

Александр Бузгалин
Александр Бузгалин

Локальные меры не помогут: что не так с российской экономикой

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте