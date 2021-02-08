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Первые 10 тонн урожая собрали в новом тепличном комплексе Подмосковья
Фото: pixabay.com/ru

Первые 10 тонн урожая собрали в новом тепличном комплексе Подмосковья

Елена Фролова

Общество

Первый урожай созрел в новом тепличном комплексе, расположенном в селе Турово в подмосковном Серпухове. Как сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный минсельхоз, собрано десять тонн свежих огурцов.

— Первая очередь комплекса с производственной площадью в 6,2 гектара была введена в эксплуатацию 25 декабря прошлого года, — напомнил исполняющий обязанности главы ведомства Сергей Воскресенский.

В это строительство, по словам Воскресенского, было вложено свыше 1,7 миллиарда рублей. Все теплицы нового комплекса оснащены капельной системой полива. Также там ведется климат-контроль. Растения опыляют шмели, что дает прирост урожая на 20–50 процентов. Добавляется, что плоды имеют лучшие вкусовые характеристики.

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