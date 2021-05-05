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Подмосковные ветеринары вылечили после укусов змей более 90 домашних животных с 2020 года
Фото: Сайт Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Подмосковные ветеринары вылечили после укусов змей более 90 домашних животных с 2020 года

Елена Фролова

Животные

Более 90 домашних животных, которые были укушены змеями, вылечили ветеринары Московской области с 2020 года. Такую информацию предоставили в пресс-службе регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

— В областных государственных ветеринарных лечебницах за прошлый год было проведено лечение свыше 85 пациентов с укусами змей. В текущем году ветеринарные врачи оказали помощь еще пяти таким животным, — уточнил глава ведомства Сергей Воскресенский.

Как объяснил министр, чаще всего укусам змей подвергались кошки и собаки. Происходило это в теплое время года, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Для профилактики подобных ситуаций, по словам Воскресенского, с владельцами домашних питомцев специалисты регулярно проводят разъяснительные беседы.

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