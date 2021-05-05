Музей обороны Москвы пригласил горожан на празднование Дня Победы

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Государственный Музей обороны Москвы приглашает жителей и гостей столицы принять участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы.

9 мая гости музея смогут посетить экскурсию по выставке «Они ушли на рассвете. 33-я армия генерала М. Ефремова в работах художника-баталиста И. В. Царевича» и обзорные экскурсии по основной экспозиции музея «Великий подвиг защитников Москвы».

Взрослым и детям предложат попробовать себя в сборке-разборке оружия — револьвера системы «Наган» образца 1895 года, а также принять участие в интерактивных программах «Ориентир — Победа!» и «Артиллерия, огонь!».

Пройдет концерт учащихся и преподавателей Детской музыкальной школы имени Э. Грига и еще две экскурсии по выставкам «Судьба ополченца» и «Детство, опаленное войной».

Завершится мероприятие показом советских мультфильмов и художественных фильмов «Летят журавли», «Шесть часов вечера после войны», «Офицеры».

Участие — по бесплатным билетам в музей, сообщается на странице музея в соцсетях.

Читайте также: «В окопах Сталинграда» и «Петя и волк»: какие театральные премьеры ждут москвичей в мае