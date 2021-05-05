Спрос на покупку спортинвентаря увеличился в России накануне майских праздников

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Спрос на инвентарь для активного отдыха значительно увеличился во многих городах России накануне майских праздников. Соответствующее исследование провели аналитики сервиса «Авито».

Так, интерес к онлайн-покупке роликов в Санкт-Петербурге увеличился на 66 процентов по сравнению с прошлым годом, а в целом по России — на 89 процентов. В среднем по стране цена на данные коньки составила тысячу рублей.

Скейтборды в Северной столице искали на 88 процентов чаще, чем в 2020 году. Средняя стоимость этого спортивного инвентаря в Петербурге была равна полутора тысячам рублей. Всего же по России разместила на 47 процентов больше объявлений о продаже скейтов, чем в апреле прошлого года.

Количество объявлений о продаже лонгбордов увеличилось более чем на треть. Причем они стали дешевле на 17 процентов. Их средняя цена составила 2,5 тысячи рублей. При этом в Северной столице она оказалась выше среднего – 4,5 тысячи рублей. Спрос на этот инвентарь подрос на 59 процентов, отмечают «Невские новости».

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