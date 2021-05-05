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Врач разъяснила, какие опасные бактерии могут быть на поверхности гаджетов
Фото: pixabay.com

Врач разъяснила, какие опасные бактерии могут быть на поверхности гаджетов

Елена Фролова

Здоровье

Инфекции могут образоваться в организме человека благодаря бактериям, которые он «собирает» с ручек дверей, поверхностей гаджетов или в транспорте. Об этом сообщила доктор медицинских наук Наталья Кондратова.

По ее мнению, большая часть вредоносных бактерий оказывается внутри человека после его контакта с посторонними предметами: поручнями в автобусе, метро и так далее, мобильным телефоном, кнопками лифта ручками дверей. К примеру, на мобильнике могут одновременно находиться самые разные бактерии, которые отличаются друг от друга в зависимости от того, где побывало устройство.

— Если телефон упал на пол или на землю, то высока вероятность попадания на него плесени, — подчеркнула врач.

При этом она добавила, что в тех случаях, когда человек не расстается с гаджетом даже в туалете, то, вероятно, на нем будут находиться колонии золотистого стафилококка, отмечает Nation News. Оказавшись в организме, вирусы и грибки могут вызвать серьезную инфекцию, поэтому важно соблюдать правила гигиены.

Как пояснила Наталья Кондратова, нужно не просто мыть руки с мылом, но и протирать телефон дезинфицирующим средством или влажной салфеткой.

Читайте также: Роспотребнадзор напомнил правила мытья рук для защиты от инфекций

мобильные телефоныинфекциибактерия
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