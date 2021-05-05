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Фестиваль «Живой музей» пройдет в Музее техники Вадима Задорожного
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Фестиваль «Живой музей» пройдет в Музее техники Вадима Задорожного

Ольга Маркова

Культура

Музей техники Вадима Задорожного 9 и 10 мая приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в большом историческом фестивале «Живой музей», посвященном Дню Победы.

Здесь можно попасть в настоящий партизанский лагерь или на пропускной пункт Британской военной полиции, а также поучаствовать в полевых сборах всеобщего воинского обучения довоенной Красной армии.

Посетители увидят быт солдат, поупражняются в метании гранат, научатся владению безопасным штыком и стрельбе из мелкокалиберной винтовки и пройдут курс молодого бойца.

На пункте сбора трофеев связисты обучат флажковой грамоте и помогут наладить рабочую связь между телефонами 1943 года выпуска.

В программе фестиваля также концерт военных песен, тир, танки Т-34 и Т-44, который можно осмотреть изнутри, показ фильма «Подольские курсанты» и полевая кухня, сообщается на сайте музея.

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