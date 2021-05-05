Дачникам рассказали о полезных сервисах на портале mos.ru

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Дачники могут узнавать актуальную информацию о своем доме и своевременно оплачивать коммунальные счета дистанционно через портал mos.ru. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

Кроме того, электронные услуги можно получить в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва».

В пресс-службе отметили, что москвичам не придется возвращаться с дачи домой, чтобы оплатить коммунальные счета, так как для этого есть специальные онлайн-сервисы.

— Городские цифровые сервисы и услуги помогут решить большинство бытовых вопросов дистанционно. Например, чтобы оплатить счета за коммуналку, дачникам не нужно возвращаться в город. Сделать это можно онлайн на портале mos.ru независимо от местоположения пользователя, ― отметили в ведомстве.

С помощью сервиса «Передача показаний воды и тепла» москвичи могут отслеживать показания счетчиков. Кроме того, их данные можно по минимальным значениям указать на портале на несколько месяцев вперед, если человек планирует уехать из Москвы.

Дачникам также рекомендуют сервис «Мои платежи», через который можно оплатить коммунальные услуги. Уточняется, что для удобства на портале можно настроить систему автоплатежа.

В ведомстве напомнили, что на портале mos.ru. можно не только оплатить счета, но и зарегистрировать трактор или квадроцикл, которые используются на даче. Услуга находится в разделе «Транспорт» во вкладке «Самоходная техника», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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