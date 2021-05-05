Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Дачникам рассказали о полезных сервисах на портале mos.ru
Фото: freepik.com

Дачникам рассказали о полезных сервисах на портале mos.ru

Анастасия Волоснова

Город

Дачники могут узнавать актуальную информацию о своем доме и своевременно оплачивать коммунальные счета дистанционно через портал mos.ru. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

Кроме того, электронные услуги можно получить в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва».

В пресс-службе отметили, что москвичам не придется возвращаться с дачи домой, чтобы оплатить коммунальные счета, так как для этого есть специальные онлайн-сервисы.

— Городские цифровые сервисы и услуги помогут решить большинство бытовых вопросов дистанционно. Например, чтобы оплатить счета за коммуналку, дачникам не нужно возвращаться в город. Сделать это можно онлайн на портале mos.ru независимо от местоположения пользователя, ― отметили в ведомстве.

С помощью сервиса «Передача показаний воды и тепла» москвичи могут отслеживать показания счетчиков. Кроме того, их данные можно по минимальным значениям указать на портале на несколько месяцев вперед, если человек планирует уехать из Москвы.

Дачникам также рекомендуют сервис «Мои платежи», через который можно оплатить коммунальные услуги. Уточняется, что для удобства на портале можно настроить систему автоплатежа.

В ведомстве напомнили, что на портале mos.ru. можно не только оплатить счета, но и зарегистрировать трактор или квадроцикл, которые используются на даче. Услуга находится в разделе «Транспорт» во вкладке «Самоходная техника», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Северный речной вокзал получил награду международного конкурса A'Design Awards

дачаонлайн-сервисинтернет-портал
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Козлов
Юрий Козлов

От самиздата до блогосферы: как живое слово побеждает цензуру

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Пражская» в опале: зачем переименовывать станцию метро

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Евгений Онегин был святым

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Все мнения
О проекте