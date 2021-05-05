Москвичам объяснили, что делать с выпавшим из гнезда птенцом

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Орнитологи рассказали, что делать, если птенец выпал из гнезда. Эксперты подчеркнули, что птенцов не следует трогать, если они не ранены и не нуждаются в помощи, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

По словам орнитологов, если птицу все же получится выходить в домашних условиях, в природу она уже не вернется, так как у нее не будет навыков, как самостоятельно добывать себе пищу и спасаться от хищников.

Большинство птенцов покидают гнездо тогда, когда еще не умеют летать. Такие птенцы называются слетками. Они желторотые, недостаточно оперившиеся, однако хорошо двигаются. Так устроено природой для того, чтобы хищный зверь, обнаруживший гнездо с птенцами, не мог уничтожить их всех одновременно.

Слетки сидят на ветвях или земле сначала недалеко от своего гнезда, потом перемещаются на соседние деревья или кусты. Обычно родители продолжают приносить им пищу. Поэтому таких птенцов нельзя переносить далеко от того места, где их впервые увидели.

Если же место, где обитает птенец, слишком опасное, стоит отнести его в ближайшие кусты или посадить невысоко на ветку. Однако, если птенец выпал из гнезда раньше времени из-за сильного ветра или по какой-то другой причине, его можно аккуратно вернуть обратно, так как он не умеет, как слеток, быстро передвигаться.

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