Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Ведьма раскрыла ритуал, помогающий женщинам, которые не могут забеременеть
Фото: Pexels

Ведьма раскрыла ритуал, помогающий женщинам, которые не могут забеременеть

Елена Фролова

Общество

Суеверия в народе возникали тогда, когда совершение определенных действий помогало людям в тех или иных ситуациях. Об этом рассказала ведьма Алена Полынь.

Эксперт прокомментировала сообщение о том, что суеверный китайский турист во время посадки на самолет бросил монетки для удачного полета в двигатель лайнера. Когда об этом узнал персонал, рейс отменили.

— Этот пассажир просто где-то слышал, что монеты бросают в фонтан, как бы оплачивая свое возвращение на это место в будущем. Однако в данном случае это абсолютно бессмысленно, — пояснила Алена Полынь.

По ее словам, монеты являются проявлением материального мира, стихии земли, а самолет относится к стихии ветра. Она посоветовала тем, кто боится полетов, перед посадкой на борт сделать подношения ветрам - например, благовония, муку, лепестки цветов. Эксперт также добавила, что у суеверий есть причины, уходящие корнями далеко в прошлое, отмечает ФАН.

— Суеверия, как и приметы, возникали не на пустом месте. Они формировались постепенно, — подчеркнула Алена Полынь.

В завершении она рассказала о ритуале, помогающем зачать ребенка женщинам, у которых долго не получается забеременеть. По ее словам, нужно прийти на любую реку и бросить подальше от берега, не на мелководье, золотое украшение.

Читайте также: Врач рассказала, что происходит с ребенком и мамой на 13-й неделе беременности

беременностьсуеверияведьма
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Платонов
Владимир Платонов

Миллион призов уже подготовлен

Юрий Козлов
Юрий Козлов

От самиздата до блогосферы: как живое слово побеждает цензуру

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Пражская» в опале: зачем переименовывать станцию метро

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Евгений Онегин был святым

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Все мнения
О проекте