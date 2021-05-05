Ведьма раскрыла ритуал, помогающий женщинам, которые не могут забеременеть

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Суеверия в народе возникали тогда, когда совершение определенных действий помогало людям в тех или иных ситуациях. Об этом рассказала ведьма Алена Полынь.

Эксперт прокомментировала сообщение о том, что суеверный китайский турист во время посадки на самолет бросил монетки для удачного полета в двигатель лайнера. Когда об этом узнал персонал, рейс отменили.

— Этот пассажир просто где-то слышал, что монеты бросают в фонтан, как бы оплачивая свое возвращение на это место в будущем. Однако в данном случае это абсолютно бессмысленно, — пояснила Алена Полынь.

По ее словам, монеты являются проявлением материального мира, стихии земли, а самолет относится к стихии ветра. Она посоветовала тем, кто боится полетов, перед посадкой на борт сделать подношения ветрам - например, благовония, муку, лепестки цветов. Эксперт также добавила, что у суеверий есть причины, уходящие корнями далеко в прошлое, отмечает ФАН.

— Суеверия, как и приметы, возникали не на пустом месте. Они формировались постепенно, — подчеркнула Алена Полынь.

В завершении она рассказала о ритуале, помогающем зачать ребенка женщинам, у которых долго не получается забеременеть. По ее словам, нужно прийти на любую реку и бросить подальше от берега, не на мелководье, золотое украшение.

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