Более двух тысяч имен убитых фашистами мирных жителей восстановили в Подмосковье

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Более двух тысяч фамилий внесли в Книгу памяти убитых фашистами людей в Московской области. Об этом сообщила региональный куратор проекта «Без срока давности» в Подмосковье, участник поискового отряда «Надежда» Рузского городского округа Ольга Барышева.

По ее мнению, основная задача проекта — донести историю жизни мирных людей в годы Великой Отечественной войны до современного юного поколения.

— Всего в списке — уже более двух тысяч человек. Я практически всю жизнь отработала в школе. Мое первое стремление — это донести до подрастающего поколения ужасы, суть военных действий, — объяснила Барышева.

Она также добавила, что чаще всего дети представляют войну противостоянием двух армий. Однако между ними, как утверждает эксперт, есть еще мирные люди, которые не берут оружие в руки, однако сильно страдают от военных действий.

— Моя задача — еще и донести подвиги мирных жителей, которые выстояли, рассказать, насколько сложна была обстановка. Ведь фашисты уничтожали целые семьи. К примеру, в деревне Палицы в бывшем Звенигородском районе жила мать с четырьмя сыновьями. Отец — красноармеец, он воевал. Женщина ответила отказом на требование фашистов стирать их грязное белье. Тогда в дом, где она проживала с детьми, фашисты бросили гранату, и вся семья погибла, — рассказала Барышева.

Работа по установлению фамилий мирных жителей, погибших от действий немецких солдат, ведется поисковым отрядом «Надежда» около десяти лет, отмечает «Радио 1». По словам спикера, важно восстанавливать имена не только погибших защитников Отечества, но и мирных граждан.

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